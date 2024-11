Forlì, concerto di Natale per la Caritas all’Abbazia di San Mercuriale martedì 17 dicembre

Martedì 17 dicembre alle 21 presso l’Abbazia di San Mercuriale ci sarà un Concerto di Natale, promosso dalla Caritas di Forlì-Bertinoro.

Il concerto sarà realizzato dal Coro San Filippo Neri diretto dal Maestro Paolo Bacca e dal Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì. Il Coro San Filippo nasce all’interno dell’esperienza del movimento di Comunione e Liberazione. Dal 1994 è sotto la direzione di Paolo Bacca. In questo arco di tempo ha animato importanti liturgie e organizzato numerosi concerti in collaborazione con le realtà cattoliche del territorio di musica sacra polifonica e gregoriana.

Il Liceo Artistico e musicale di Forlì rappresenta la naturale evoluzione dell’Istituto d’Arte. Il percorso del Liceo Musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica, allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura attraverso gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione.

L’ingresso sarà a offerta libera, e l’intero ricavato sosterrà i progetti di accoglienza promossi dalla Caritas diocesana a favore di donne, madri e bambini. Attualmente, le nostre strutture ospitano 25 donne e 17 bambini provenienti dalla Tunisia, Ucraina, Africa Orientale e Italia, ai quali vengono offerti supporto per l’ottenimento dei documenti, corsi di alfabetizzazione di base, assistenza per le iscrizioni scolastiche e per attività ludiche destinate ai bambini.

Inoltre sarà possibile sostenere la campagna di raccolta fondi promossa da Caritas a favore del ‘Romagna Bio-Distretto’, un consorzio bio agricolo situato nella Val Bidente, che ha subito ingenti danni a causa degli eventi naturali degli ultimi due anni. Questo consorzio incarna i principi di custodia del creato espressi da Papa Francesco nell’enciclica ‘Laudato sì’. Il ricavato della raccolta sarà destinato all’acquisto di un mezzo che contribuirà a supportare le attività agricole degli imprenditori del Consorzio.”