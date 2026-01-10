Forlì, Conad a sostegno della cooperativa sociale “Fuori catalogo”

Arte e solidarietà: si è conclusa con la consegna di un assegno da 1.130 euro l’iniziativa benefica che ha animato le festività natalizie dei negozi Conad Stadium e Tuday City di via Regnoli. Il contributo alla cooperativa sociale “Fuori catalogo” di Forlì servirà a sostenere il progetto di rigenerazione urbana “Come parlare ai muri”, che intende riqualificare i muri della piazza Falcone e Borsellino attraverso interventi pittorici e murali affidati ai più giovani.

I due negozi hanno destinato 10 centesimi alla cooperativa per ogni scontrino battuto dall’11 al 14 dicembre. La raccolta è andata di pari passo con la esposizione di arte contemporanea “Diapason”, che ha portato tra le corsie del supermercato quattordici artisti: oltre al curatore della mostra Giuseppe Bertolino, Marco Andreani, Luciano Cantoni, Fabio Colinelli - Pixel, Salvo Ferrante, Graziella Giunchedi, Paolo Grande, Evgenia Kaika, Donato Larotonda, Miria Malandri, Adriano Maraldi, Pasquale Marzelli, Luciano Navacchia e Gabriele Turci. «Siamo orgogliosi di questa iniziativa - dice il socio Conad Federico Fattini - che per la prima volta ci vede al fianco della cooperativa sociale “Fuori catalogo” per un progetto che coinvolgerà tanti giovani nella riqualificazione di uno spazio pubblico importante per la nostra comunità. Coniugare cultura, solidarietà e radicamento nel territorio è la caratteristica di questo appuntamento che ci accompagna da quindici anni nel periodo delle feste».