Forlì. Con la variazione di bilancio il Comune assume 9 agenti di Polizia locale

Il Comune di Forlì assume altri nove agenti di Polizia locale, di cui tre a tempo determinato e sei a tempo indeterminato. Il tutto grazie a una variazione di bilancio approvata oggi in Consiglio comunale. Già dallo scorso 14 luglio sono in campo tre nuovi vigili assunti grazie al progetto ministeriale di potenziamento della sicurezza urbana, spiega l’assessore con delega alla sicurezza, Luca Bartolini. Gli agenti, attinti dalla graduatoria del Comune di Ravenna, resteranno in servizio a Forlì fino alla fine dell’anno con possibilità di proroga per tutto il 2026. Altri quattro agenti, invece, verranno assunti a tempo indeterminato con un concorso pubblico che è stato indetto dal Comune di Forlì, per la copertura di turn over, pensionamenti e mobilità, aggiunge l’assessore. Al termine per la presentazione delle domande sono pervenute ben 333 candidature, precisa poi. Il programma degli esami comprende una prova scritta, una prova fisica e una prova orale, da svolgersi a partire da settembre. La graduatoria finale, valida per tre anni, potrà essere utilizzata in futuro dal Comune per la copertura di altre posizioni vacanti dopo l’uscita del bando. «Da ultimo, ma non per importanza, nell’ambito della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono stati finanziati maggiori costi per l’assunzione di ruolo di altri due nuovi agenti», dice ancora. Tutto questo «ci permetterà di potenziare in maniera importante e concreta il servizio di Polizia locale e di rafforzare la presenza fisica e quotidiana dei nostri agenti nelle aree più critiche della nostra città», conclude Bartolini