Forlì, con l’auto lanciata in retromarcia contro il negozio per fare razzia di 700 paia di occhiali di marca

L’auto lanciata in retromarcia contro la vetrata del negozio per aprirsi un varco. Poi la razzia di 700 paia di occhiali di marca, per un bottino ancora in via di quantificazione ma sicuramente ingente. Malviventi in azione nella notte tra domenica e lunedì nell’esercizio “L’occhiale di Francesca” di viale Due Giugno, al civico 35. Dall’auto sono scesi due individui travisati che in pochissimi minuti hanno svuotato il negozio, nonostante l’allarme scattato e l’arrivo dei Carabinieri pochi minuti dopo.