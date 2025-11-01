Forlì, “Con il cuore”: alla Sala San Luigi un successo dello spettacolo per la donazione di organi

Nella mattinata di venerdì 31 ottobre, presso la sala San Luigi di Forlì tutti i ragazzi della scuola salesiana Aeca e CnosFap hanno accolto il dottor Francesco Landi e la dottoressa Valentina Morena e tutto lo staff del Procurement per la presentazione dello spettacolo di improvvisazione teatrale “Con il cuore”: dal teatro alla vita la donazione di organi e tessuti”. Lo spettacolo nasce da un’idea del Gruppo Procurement Coordinamento ospedaliero donazione organi e tessuti dell’ospedale “Morgagni - Pierantoni” di Forlì attivamente impegnato sul tema della donazione d’organi con la collaborazione del Centro per le famiglie di Forlì. Il gruppo Procurement è costituito dal dottor Francesco Landi medico capo-anestesista di rianimazione e coordinatore, dalla dottoressa Elena Vetri, referente di direzione medica Procurement, le dottoresse Daiana Asioli e Valentina Morena, coordinatrici infermiere procurement - ambito di Forlì, e dalla dottoressa Manila Prugnoli referente infermieristico aziendale per il Procurement.

L’obiettivo era creare un evento dedicato ad un tema così importante e allo stesso tempo così delicato; l’attore e psicologo Michele di Felice e la violoncellista Elisabetta Canziani hanno affrontato la preziosa tematica in una chiave di lettura originale e coinvolgente. a seguire le commoventi testimonianze di famiglie che nella perdita di un caro hanno scelto di donare e di pazienti in attesa di una possibilità di vita grazie alla celebrazione del “dono” che ognuno di noi può fare scegliendo “sì’ alla donazione.

Il calore dei ragazzi e gli applausi hanno commosso il dottor Landi, che ha ringraziato pubblicamente i giovani: “Ringraziamo i Salesiani per l’opportunità che ci hanno dato nel diffondere attraverso il teatro il tema della donazione tra i loro studenti, il loro interesse la loro educazione e rispetto ci hanno particolarmente colpito”.