Forlì, completato lo scavo della galleria Appennino sulla tangenziale VIDEO

FORLI’. Anas (Gruppo FS Italiane) ha completato lo scavo della galleria Appennino sul cantiere di realizzazione del 3° lotto della Tangenziale di Forlì, nel territorio provinciale di Forlì Cesena.

L’abbattimento è avvenuto alla presenza, tra gli altri, dell’assessora all’Ambiente, Programmazione Territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, della deputata Alice Buonguerrieri (FdI), delegata dal Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini e del Responsabile Anas Emilia-Romagna, Massimiliano Campanella.

La galleria ‘Appennino’, con una lunghezza di 384 metri, insieme alla ‘Vecchiazzano’ con una estensione di 454 metri, è la seconda galleria che fa parte della nuova bretella stradale in fase di realizzazione che, con una estensione totale di 3,6 km, vede un investimento totale già finanziato di oltre 170 milioni di euro. I lavori avviati da Anas a fine giugno del 2023 procedono nel rispetto del cronoprogramma con un avanzamento, ad oggi del 57%.

È stato ultimato il varo degli impalcati metallici del viadotto “Partigiano” della lunghezza di 302 metri, del viadotto “Placucci” dello sviluppo di 140 metri e di tre ponti ad unica campata presenti lungo il tracciato. È in fase di montaggio l’impalcato metallico del ponte Rabbi. Inoltre, sono in corso i lavori di finitura dei muri di sostegno e di realizzazione dei rilevati dell’asta principale.

Tra le molte attività fino ad ora realizzate ad oggi, è da segnalare l’apertura al traffico della viabilità “Deviazione Via del Guado” che collega Via del Partigiano all’Ospedale Morgagni-Pierantoni, oltre all’attivazione della viabilità urbana sovrappassante le gallerie artificiali Vecchiazzano e Appennino in corrispondenza di Via Caboto, Via Ca’ Dolce, Viale dell’Appennino e Via Cangini.

Attualmente è in corso di ultimazione il getto delle solette degli impalcati metallici ad oggi varati ed è stato dato avvio alle prime attività di realizzazione della pavimentazione stradale ed installazione delle barriere di sicurezza. Prende quindi sempre più forma la nuova bretella stradale del 3° lotto della Tangenziale di Forlì, che una volta conclusa collegherà il Sistema Tangenziale di Forlì con l’Ospedale Pierantoni e con la SS 67 “Tosco Romagnola”.