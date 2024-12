Forlì, Commissione Pari Opportunità, ecco i sette componenti esterni

Sono sette i componenti esterni della Commissione consiliare per le Pari Opportunità nominati martedì pomeriggio nell’ambito dell’ultima seduta di fine anno. Gli esperti, indicati dai gruppi consiliari di maggioranza e opposizione, sono: Giada Zoli, Paola Possanzini, Rosalinda Francaviglia, Maria Teresa Rinieri, Barbara Semeraro, Giovanni Amadori ed Elisa Zecchini e andranno a supportare e stimolare l’operato dei consiglieri per tutta la durata della Commissione.

“Sono molto soddisfatta degli esperti che abbiamo eletto oggi - dichiara la presidente Cristina Tassinari - ognuno di loro rappresenta un valore aggiunto. La loro professionalità ed esperienza sono sinonimo di garanzia e qualità per il lavoro che attende la nostra commissione nei prossimi mesi. Ringrazio anche tutti coloro che si sono autocandidati ma che non sono stati eletti. Li invito a partecipare in ogni caso alle nostre riunioni, a partire da quella di gennaio. Colgo infine l’occasione per augurare buone feste a tutte le donne di Forlì, in particolare a quelle che stanno vivendo situazioni di difficoltà e sofferenza”.