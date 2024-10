Forlì, commemorazione defunti: sabato 2 novembre la messa al Pantheon

In occasione della commemorazione dei defunti, sabato 2 novembre 2024, alle ore 9.30, il vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro Livio Corazza celebrerà una Santa Messa presso il Pantheon nel Cimitero Monumentale di via Ravegnana 235. Insieme alle autorità cittadine, sono state invitate alla funzione le rappresentanze delle realtà associative che ricordano le vittime sul lavoro, le vittime della strada, le vittime delle stragi e del terrorismo, le vittime dell’alluvione e i Caduti civili e militari in guerra.