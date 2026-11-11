Forlì, Comitato di quartiere Resistenza: scoppia il caso dei post social in Consiglio

Nessun bavaglio ai Comitati di quartiere, ma un fermo invito a usare il buon senso nella gestione dei canali social per tutelarne imparzialità ed equilibrio. È questo il filo conduttore del dibattito che si è acceso ieri pomeriggio in Consiglio comunale, al centro di un’accesa discussione sulla natura e sui confini della comunicazione degli organismi civici di partecipazione. A sollevare il caso è stata la Lega, che ha messo nel mirino una serie di contenuti pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale del Comitato di quartiere Resistenza. Nel dettaglio, il consigliere leghista Albert Bentivogli ha contestato nove post – diffusi tra il 12 dicembre 2025 e il 15 ottobre scorso – giudicati connotati da spiccati «scopi politici personali» e conditi da attacchi diretti all’operato della giunta cittadina. «Non si mette in discussione il diritto di denuncia – ha rimarcato Bentivogli in aula –, ma un organismo civico nasce per normativa come apolitico e apartitico. La sua comunicazione ufficiale deve rimanere del tutto indipendente dalle opinioni personali». Nel mirino è finita in particolare la coordinatrice Gabriella Maldini, di cui il consigliere del Carroccio ha sollecitato formalmente le dimissioni, invocando una revisione delle regole vigenti. La risposta della giunta è affidata al vicesindaco Vincenzo Bongiorno: «I Comitati funzionano se restano ancorati al merito dei problemi, ben distinti dalla strumentalizzazione e dalle posizioni di parte». Richiamando l’articolo 21 della Costituzione, Bongiorno ha chiarito che «il tema non è impedire la libera espressione di idee individuali, ma evitare di generare confusione tra il ruolo dell’ente e la voce dei singoli». E ancora il vicesindaco: «Gli attacchi all’Amministrazione sono legittimi, ma veicolarli tramite le pagine ufficiali del quartiere ne mina l’imparzialità». Lo stesso Bongiorno ha già incontrato i rappresentanti del Comitato lo scorso 23 ottobre, riscontrando un clima sereno e incassando l’impegno a non pubblicare più contenuti di scontro politico; una linea che è stata prontamente applicata. Netta chiusura, tuttavia, sulla richiesta di dimissioni: «Il Comune non è un soviet che rimuove i disubbidienti – ha chiosato Bongiorno –: spetta a ogni singolo Comitato valutare se il proprio coordinatore lo rappresenti al meglio». Esclusi anche interventi regolamentari troppo rigidi che rischierebbero di disincentivare la partecipazione dei cittadini, lasciando spazio all’uso del buon senso. Non sono mancate le reazioni dei consiglieri. Leonardo Gallozzi (Civica) ha evidenziato come la nota dolente risieda nella «pericolosa commistione tra profilo personale e ruolo istituzionale», mentre Graziano Rinaldini (Partito Democratico) ha bollato come “sovietica” proprio la richiesta di dimissioni avanzata dalla Lega, sottolineando come Maldini abbia già «chiesto venia» e auspicando che la neutralità partitica venga richiesta con la medesima fermezza a tutti i coordinatori della città.