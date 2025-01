Forlì, comitati di quartiere: le modalità del voto del 30 marzo

Il prossimo 30 marzo si rinnoveranno i rappresentanti dei 21 comitati di quartiere, nel frattempo sono iniziate le 20 assemblee pubbliche per la presentazione delle elezioni. Fino alle 12 del 28 febbraio, infatti, è possibile presentare la propria candidatura compilando l’apposito modulo (scaricabile sul sito del Comune o ritirandolo all’Urp o all’ufficio quartieri). «I quartieri sono uno strumento formidabile per il coinvolgimento attivo della cittadinanza, un patrimonio da preservare –afferma il vicesindaco e assessore alla Partecipazione, Vincenzo Bongiorno –. Svolgono un’attività importantissima sul territorio tra feste, assemblee per informare e iniziative di beneficenza. Solo durante il periodo natalizio, ad esempio, numerose le occasioni di socializzazione organizzate, ma anche tanta solidarietà: sono stati oltre mille i panettoni consegnati a persone anziane sole. Momenti che molto spesso si trasformano in un’occasione per chiacchierare e tenere compagnia ai nostri anziani». A marzo, quindi, dovranno essere rinnovati i componenti dei 21 comitati di quartiere, possono candidarsi tutti coloro che hanno compiuto 18 anni e che risiedono nel quartiere (da almeno tre anni per i cittadini stranieri) o hanno in quell’area di riferimento un centro di interesse riconoscibile (lavoro o impegno civico consolidato nel corso degli anni). Nello specifico sono 171 i componenti dei comitati, eletti a suffragio diretto. Questi organismi sono composti fino ad un massimo di 7 quelli per i quartieri fino a 7mila residenti, da 9 quelli abitati fino a 9mila residenti o 11 quelli con una concentrazione di abitanti superiore ai 9mila. Come noto, con la “riforma” dei quartieri, i comitati sono passati da 42 a 21. «Prima di procedere con il rinnovo ho voluto incontrare i rappresentanti di quartiere, proprio per sincerarmi se fossero state necessarie alcune modifiche o accorgimenti – prosegue il vicesindaco –. In realtà, è emerso che gli accorpamenti hanno generato una maggior collaborazione e una maggior partecipazione. Un valore che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni e che deve essere preservato». Alle ultime elezioni, infatti, i votanti sono stati 6.500, di più rispetto a quando i quartieri erano 42. Questa volta si voterà il 30 marzo dalle 8.30 alle 19 (è prevista una pausa dalle 13.30 alle 14) e per verificare il proprio quartiere di riferimento, il Comune mette a disposizione sul proprio sito un apposito link dove indicare la via di residenza e conoscere a quale quartiere si appartiene e dove votare.