Forlì, come cambiano i servizi dell’Ausl Romagna

Nuovo Centro assistenza e urgenza all’ospedale “Morgagni Pierantoni” entro l’anno, prosegue il cantiere della nuova Casa di comunità, mentre sono in programma altri interventi per migliorare le sedi che prestano servizi ai cittadini. Sono mesi impegnativi per l’Ausl Romagna forlivese anche dal punto di vista infrastrutturale, tra lavori che daranno un nuovo respiro all’ospitalità e all’offerta sanitaria locale. A fare il punto della situazione è Francesco Sintoni, direttore del Distretto sanitario forlivese. «L’attivazione del Cau a Forlì è prevista, come da programma entro la fine del corrente anno. La collocazione del servizio è prevista al padiglione Allende del presidio ospedaliero Pierantoni Morgagni, anche al fine di consentire una integrazione efficace con i servizi di diagnostica, specialistica ed emergenza presenti nel presidio ospedaliero. Il cantiere per l’edificazione della nuova Casa della Comunità di Forlì è pienamente operativo. I tempi di consegna previsti rispettano il cronoprogramma collegato al Pnrr missione 6 (salute), ovvero sia 14 gennaio 2026 per quel che riguarda la consegna della struttura, 30 giugno 2026 collaudo e attivazione dei Servizi. All’interno della nuova struttura troveranno collocazione anche alcuni servizi attualmente presenti nella struttura di via Colombo: Cup e uffici amministrativi, Punto prelievi, poliambulatorio specialistico, servizi infermieristici. Infine stiamo lavorando per porre rimedio ad alcune criticità strutturali che caratterizzano da tempo alcune strutture territoriali di Forlì, come per esempio la sede del Serdp in via Orto del Fuoco, o del Centro diurno psichiatrico di via Romagnoli, entrambe queste strutture saranno oggetto di importanti opere di ristrutturazione (in parte già avviate) e superamento delle barriere architettoniche tuttora esistenti. Infine, la Direzione del Distretto assieme all’Ufficio tecnico e patrimoniale dell’Ausl sono impegnati nella ricerca di una nuova sede per il centro di salute mentale».

