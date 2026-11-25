Intervento a Forlì della Polizia di Stato che ha arrestato in flagranza un ladro, sorpreso all’interno dell’abitazione dai proprietari. L’uomo, con numerosi precedenti anche per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti, si era introdotto all’interno dell’abitazione di una famiglia residente a Forlì in una villetta indipendente.

Il proprietario, che era in casa, è stato svegliato da alcuni rumori e si è accorto della presenza del ladro che stava rovistando all’interno di uno sgabuzzino. E’ stata subito allertata la Polizia, nel frattempo il proprietario ha notato che all’esterno della casa vi erano altri beni appena rubati, tra cui provviste e due biciclette.

All’arrivo dei poliziotti, il ladro ha dato subito in escandescenza ed iniziava a spintonare gli agenti per sottrarsi alla cattura.

L’uomo è stato comunque bloccato e portato in Questura. Una volta conclusi egli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. All’esito dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto e, in attesa del processo, ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma in Questura.