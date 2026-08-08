Forlì, coltiva marijuana in casa e tiene due piante in camera da letto: 49enne denunciato

Nei giorni scorsi nel territorio di Forlì, i Carabinieri di San Martino in Strada hanno denunciato un 49enne forlivese, presunto responsabile dei reati di “coltivazione e detenzione di stupefacente”.

Nel corso di un controllo presso un’abitazione, ai Carabinieri non è sfuggito il caratteristico odore di stupefacente. La successiva verifica ha permesso di scoprire che una stanza del primo piano era interamente adibita alla coltivazione di 7 piante di marijuana, in fioritura, di altezza compresa fra i 60 e gli 80 centimetri, la cui crescita era favorita da due lampade riscaldanti e da un ventilatore per l’aerazione. La perquisizione, estesa ai restanti vani, ha consentito di rinvenire, in una camera da letto, ulteriori 2 piante di marijuana e nascosto in un soprammobile collocato nei pressi della piantagione, un involucro occultato in cellophane con 5,22 grammi di sostanza verosimilmente hashish. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.