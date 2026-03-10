Forlì, coltelli sequestrati: denunciati due giovani per porto abusivo di armi

FORLI’. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Forlì hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, svolto prioritariamente in orario serale e notturno e finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale e delle condotte di guida pericolose nonché al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti.

I controlli, attuati nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di sette persone, in particolare:

- un automobilista per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed il veicolo sottoposto a sequestro per la successiva confisca;

- un ulteriore automobilista per “falsità materiale commessa dal privato” e “falsità materiale commessa dal P.U. in certificati o autorizzazioni amministrative” poiché, sottoposto a controllo

della circolazione stradale, esibiva patente di guida e carta qualificazione conducente risultati contraffatti. Nella circostanza è stato anche sanzionato per guida senza patente ed il veicolo

affidato a persona idonea alla guida;

- due giovani per “porto abusivo di armi” poiché, sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso rispettivamente di un coltello serramanico e di un coltello da cucina aventi lama di medie dimensioni, che sono stati sottoposti a sequestro penale;

- tre cittadini stranieri per “essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale” poiché, durante un controllo, sono risultati privi di permesso di soggiorno e, pertanto, avviati presso il

competente ufficio stranieri per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

Nel corso del servizio è stato altresì segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un giovane che controllato in aree verdi e luoghi di ritrovo, è stato trovato in possesso di modica quantità di hashish, sequestrata amministrativamente.