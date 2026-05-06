Forlì, colpo vincente dell’Itt Marconi: la coppia Ercolani-Mandolesi campione provinciale di biliardo agli studenteschi

Al President si è svolto il campionato provinciale studentesco di biliardo boccette con la presenza di 16 coppie emerse dall’Itt “Marconi” e dal “Saffi-Alberti”.

Erano presenti gli istruttori federali coordinati dal professor Secondo Giunchedi per arbitrare le partite governate dal direttore federale Claudia Gridelli, alla presenza del presidente regionale della Federazione Luciano Naldi. Hanno tifato per i loro ragazzi gli istruttori Stefano Colombo, Darina Mifkova e Giancarlo Valente.

Alla fine ha vinto la coppia del Marconi Ercolani-Mandolesi, che ha saputo innovarsi all’interno delle partite, approfittando anche delle incertezze degli avversari. La coppia del Saffi-Alberti (Gaina-Infante) in finale ha esercitato una buona qualità di colpi energici che però hanno sempre bisogno di una buona sorte. Il prossimo appuntamento è fissato per i campionati regionali a Cervia il 16 maggio, quindi sarà il turno del nazionale a Schio il 19 maggio.