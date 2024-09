Forlì, colpo da 500mila euro al Gratta e Vinci

Vincita da 500mila euro al “Gratta e Vinci” al bar-tabacchi Allangolo di via Seganti, al Ronco. Un anonimo scommettitore si intascherà l’ingente cifra grazie al tagliando del gioco “Numerosissimi”. E’ la cifra massima che si può ottenere con il gioco. La vincita appare sul sito ufficiale dei “Gratta e vinci” nella sezione vincite. Nella settimana dal 2 all’8 settembre sono riportate le cifre maggiori incassate: dai 2 milioni a Macerata con il “Bonusx50” ai 500mila euro vinti a Fossato di Vico (Perugia), a Castelvetrano (Trapani), a Napoli, a Cremosano (Cremona) e appunto a Forlì, in via Carlo Seganti, 1, con il biglietto “Numerosissimi”. Tutto ufficiale, quindi, anche al bar -tabaccheria alle 19.30 hanno risposto di non sapere nulla della vincita. «Non ci è stato comunicato nulla – dicono Allangolo –. Anche nei mesi scorsi abbiamo avuto una vincita, ma ci è stata comunicata dopo diversi giorni».