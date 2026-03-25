Forlì. Colombe solidali per aiutare i giovani malati di fibrosi cistica. Ca’ Leoni e Lifc fanno squadra

Forlì
Le colombe pasquali artigianali realizzate da Ca’ Leoni (foto Fabio Blaco)
Le colombe pasquali artigianali realizzate da Ca’ Leoni (foto Fabio Blaco)

Non semplici colombe pasquali artigianali ma dolci che danno speranza. Sono quelle, realizzate dalla locanda alimentare Ca’ Leoni, in Corso della Repubblica a Forlì, nate dall’intesa con la sezione romagnola della Lega Italiana Fibrosi Cistica (Lifc).

Un progetto alla sua prima edizione, capace di unire la tradizione pasquale a un gesto concreto di vicinanza verso i malati, in particolare i più giovani che devono sottoporsi a trapianto di polmone. Un percorso lungo, emotivamente e spesso anche logisticamente estenuante, che costringe pazienti e famiglie a riorganizzare completamente la propria vita, spesso lontano da casa, in attesa di una chiamata che può arrivare in qualsiasi momento. È proprio per rispondere a questo bisogno che nasce il progetto “Case Lifc”, strutture di accoglienza pensate per offrire alloggio, orientamento e supporto concreto ai pazienti in lista d’attesa per il trapianto e ai loro familiari, in particolare a coloro che provengono da regioni diverse rispetto ai sette centri di trapianto presenti in Italia.

Il ricavato dalla vendita delle colombe della solidarietà sarà interamente devoluto a questo progetto. «Il trapianto tra prima e dopo prevede una lontananza dalle abitazioni dei pazienti di due anni circa – spiega Antonio Guarini, presidente Lega Italiana Fibrosi Cistica –. Per questo mettiamo a disposizione dei pazienti e delle famiglie degli appartamenti nei pressi dei maggiori centri di trapianto. Nel 2025 sono circa 23 i pazienti che li hanno utilizzati».

Mascotte dell’associazione è un peluche della Trudy realizzato appositamente per l’associazione. «Si chiama Martino, e in seguito è arrivata Martina – spiega Guarini –. Si tratta di un martin pescatore, un piccolo uccellino che per poter sopravvivere si butta in acqua e deve trattenere per molto il respiro per prendere i pesci e poter mangiare. Da qui l’abbinamento con i nostri pazienti».

«La colomba – spiega Leslie Leoni, titolare di Ca’ Leoni – è stata realizzata sia nel gusto classico, glassata con il candito e l’aroma di arancio oppure al pistacchio con la crema dedicata». I dolci sono acquistabili nel punto vendita di Corso della Repubblica, 23.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui