Forlì. Colombe solidali per aiutare i giovani malati di fibrosi cistica. Ca’ Leoni e Lifc fanno squadra

Non semplici colombe pasquali artigianali ma dolci che danno speranza. Sono quelle, realizzate dalla locanda alimentare Ca’ Leoni, in Corso della Repubblica a Forlì, nate dall’intesa con la sezione romagnola della Lega Italiana Fibrosi Cistica (Lifc).

Un progetto alla sua prima edizione, capace di unire la tradizione pasquale a un gesto concreto di vicinanza verso i malati, in particolare i più giovani che devono sottoporsi a trapianto di polmone. Un percorso lungo, emotivamente e spesso anche logisticamente estenuante, che costringe pazienti e famiglie a riorganizzare completamente la propria vita, spesso lontano da casa, in attesa di una chiamata che può arrivare in qualsiasi momento. È proprio per rispondere a questo bisogno che nasce il progetto “Case Lifc”, strutture di accoglienza pensate per offrire alloggio, orientamento e supporto concreto ai pazienti in lista d’attesa per il trapianto e ai loro familiari, in particolare a coloro che provengono da regioni diverse rispetto ai sette centri di trapianto presenti in Italia.

Il ricavato dalla vendita delle colombe della solidarietà sarà interamente devoluto a questo progetto. «Il trapianto tra prima e dopo prevede una lontananza dalle abitazioni dei pazienti di due anni circa – spiega Antonio Guarini, presidente Lega Italiana Fibrosi Cistica –. Per questo mettiamo a disposizione dei pazienti e delle famiglie degli appartamenti nei pressi dei maggiori centri di trapianto. Nel 2025 sono circa 23 i pazienti che li hanno utilizzati».

Mascotte dell’associazione è un peluche della Trudy realizzato appositamente per l’associazione. «Si chiama Martino, e in seguito è arrivata Martina – spiega Guarini –. Si tratta di un martin pescatore, un piccolo uccellino che per poter sopravvivere si butta in acqua e deve trattenere per molto il respiro per prendere i pesci e poter mangiare. Da qui l’abbinamento con i nostri pazienti».

«La colomba – spiega Leslie Leoni, titolare di Ca’ Leoni – è stata realizzata sia nel gusto classico, glassata con il candito e l’aroma di arancio oppure al pistacchio con la crema dedicata». I dolci sono acquistabili nel punto vendita di Corso della Repubblica, 23.