Forlì, Collini e Amorepsiche vicecampioni europei di agility dog

Altro podio portato a casa per il forlivese Enrico Collini che agguanta il secondo posto ai campionati europei. L’impresa è stata compiuta assieme alla nazionale italiana Enci dell’Agility Dog, anche grazie all’intesa con la sua cagnolina Amorepsiche. Gli azzurri, infatti, si sono piazzati sul secondo gradino del podio staccando solo di mezzo secondo la Germania che ha conquistato il titolo assoluto. «Il campionato – spiega Collini – quest’anno si svolgeva in Inghilterra, al sud di Birmingham. Ho partecipato con entrambe le mie cagnoline ovvero Bagheera di 4 anni e Amorepsiche di 7. Con quest’ultima siamo riusciti ad ottenere il secondo posto nella gara a squadre ad appena mezzo secondo dalla prima classificata». Uno sport cinofilo che vede Fido cimentarsi in un percorso ad ostacoli da affrontare in un preciso ordine nel minor tempo possibile.

Servizio completo sul Corriere in edicola