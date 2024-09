Forlì, collaborazione artistica tra l’Accademia InArte di Forlì e la città di Praga

Continua la collaborazione artistica tra l’Accademia InArte di Forlì e la città di Praga, inaugurata un anno fa nella Sala del Grande Municipio Nuovo della capitale ceca con l’esibizione dell’Orchestra giovanile guidata dalla direttrice di InArte Ilaria Mazzotti. Il secondo grande Concerto d’amicizia tra Italia e Repubblica Ceca nell’anno della musica ceca si è svolto lo scorso venerdì 13 settembre, sempre nella grande sala Carlo IV all’interno del Municipio di Novoměstská, il centro storico più antico della città, e ha visto la partecipazione di diversi giovani artisti dall’Italia e dalla Repubblica Ceca. In rappresentanza dell’Italia si è esibita la jazz band giovanile “The Outimes Orchestra” dell’Accademia InArte di Forlì e Bellaria Igea Marina, composta dai giovanissimi allievi Anna Benelli, Federica Ciani e Libia Contreras al violino, Maria Chiara Farolfi alla tromba, Michele Ravaioli al sassofono e tastiere, Erica Siboni al basso elettrico, Giacomo Nanni alla batteria. La seconda edizione del Concerto dell’amicizia tra Italia e Repubblica Ceca ha inteso rinsaldare ancora di più i rapporti tra i due popoli attraverso il linguaggio universale della musica. Per i giovani artisti dell’Accademia InArte è stata particolarmente significativa e toccante anche la visita compiuta il giorno prima del concerto al Cimitero di Vyšehrad in compagnia del P. Mons. Jakub Berka, parroco della Basilica di S. Ludmila a Praga, e del Nunzio Apostolico SE Jude Taddeus Okolo, per onorare le tombe dei compositori cechi mondiali Bedřich Smetana e Antonín Dvořák.

Il grande Concerto dell’amicizia del giorno seguente si è svolto invece nel Municipio del quartiere cittadino di Praga 2, ed è stato introdotto da uno scambio di saluti tra le autorità politiche locali e l’assessore a Turismo e Attività economiche di Bellaria Igea Marina dr.ssa Milena Casali in rappresentanza dell’Italia e della presidente di InArte Ilaria Mazzotti, alla presenza anche del direttore dell’istituto di cultura italiana a Praga.