Forlì, cocaina nell’auto: due arresti

Quando i carabinieri li hanno intercettati a bordo della Bmw sulla quale si stavano aggirando nella zona del Sert, hanno provato a scappare. Sono stati subito fermati e dall’abitacolo del veicolo sono spuntati una quarantina di grammi di cocaina suddivisi in dosi pronte per lo smercio.

Sono finiti in manette nel tardo pomeriggio di domenica scorsa due cugini residenti tra la zona di Ravenna e quella di Lido di Savio: Erion Cupa e Solem Emdoscki, rispettivamente di origini albanese e macedone.

I due venticinquenni sono incappati attorno alle 18 nei controlli che i carabinieri di Forlì effettuano a cadenza regolare sullo smercio di droga e per il contrasto al consumo di stupefacenti. La loro vettura era stata tra quelle segnalate per movimenti sospetti nel recente passato: di qui l’alt imposto in una zona, quella del Sert, dove - per le accuse - evidentemente chi è dedito allo spaccio sa in qualche maniera di poter potenzialmente trovare della clientela “debole” e pronta all’acquisto.

Dopo due notti trascorse in carcere alla Rocca ed agli arresti domiciliari i due cugini, difesi dagli avvocati Filippo Bianchini e Martin Benini del foro di Ravenna, ieri si sono visti convalidare l’arresto in udienza davanti al giudice Elisabetta Giorgi, dove l’accusa era sostenuta dal pm Susanna Leonarduzzi. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere anche se uno dei due in spontanee dichiarazioni rese ha spiegato che non sapeva che in auto ci fosse della droga. Sulla loro custodia in attesa di giudizio il Gip si è riservata la decisione.