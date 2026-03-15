Forlì, circa 250 persone alla camminata tra i tesori del centro storico

La camminata di sabato, promossa dal Comitato di Quartiere Centro Storico, Foto Cine Club Forlì, Lions Forlì Host, Lions Valle del Bidente, Touring Club e Comitato Pro Forlì Storico-Artistica, ha visto la presenza di circa 250 persone che hanno avuto la possibilità di scoprire luoghi nascosti e suggestivi del nostro centro storico. L’iniziativa, che rientra nel service nazionale Lions Custodi del tempo, ha consentito di raccogliere anche 280 euro a favorire del service “Zaino sospeso” del Lions Club Forlì Host per acquistare materiale didattico da assegnare a famiglie bisognose con figli in età scolare.

Per sabato 21 marzo sarà in programma una nuova camminata, nuovamente condotta da Gabriele Zelli, questa volta alla scoperta delle aziende (filande, calzaturifici, ecc.) un tempo presenti nel centro storico di Forlì e caratterizzate dalla presenza di donne e ragazze in qualità di operaie. L’appuntamento, per chi vorrà partecipare, è previsto per le ore 9.45, presso il Parco della Pace (ingresso via Piave 33). In questo caso l’organizzazione farà riferimento al Comitato di Quartiere Foro Boario - San Benedetto e Auser Forlì.