Forlì. Cinema, un Natale da record. Il “ciclone” Zalone il più gettonato nelle sale

Il profumo del popcorn torna a riempire le sale cinematografiche della città in questo periodo natalizio, con un’affluenza che promette di essere tra le migliori degli ultimi anni. Ma dietro il successo delle proiezioni si nasconde un panorama in trasformazione, dove le abitudini del pubblico hanno ridisegnato orari e modalità di fruizione del grande schermo. «Ho letto sui giornali che dovrebbe essere il migliore Natale degli ultimi 10 o 15 anni», conferma Francesco Romanelli, amministratore delegato del gruppo “Appennino srl” che in città gestisce i cinema Astoria, Saffi e Arena Eliseo. Il merito è soprattutto del nuovo film di Checco Zalone, che sta trascinando gli incassi con numeri da capogiro, ma non solo. «Va molto bene il film di Zalone ma vanno abbastanza bene anche altri film come - prosegue Romanelli - , per esempio, Norimberga che non è un film precisamente natalizio. Quindi complessivamente sta andando discretamente bene». Dello stesso avviso è Maurizio Paganelli, socio del multisala Cineflash di Forlimpopoli e produttore cinematografico del film “Tornando a Est”: «Secondo le proiezioni potrebbe pareggiare o superare Quo vado - afferma - . Un risultato straordinario se si considera che si parla di superare i venti milioni di euro, una soglia che in Italia solo una manciata di film riesce a raggiungere». Il fenomeno Zalone genera presenze eccezionali, tanto da spingere i gestori a modificare temporaneamente la programmazione. «Con Zalone si fanno presenze che di solito non si fanno - ammette Romanelli che per l’occasione ha deciso di ripristinare anche le proiezioni delle 22:30, orario normalmente in disuso - . Alle dieci e mezza è uno spettacolo che non funziona più. Per Zalone facciamo anche questa proiezione ma solo circoscritto al periodo delle festività natalizie». «Le abitudini delle persone che vengono al cinema sono cambiate rispetto al passato con una preferenza delle proiezioni pomeridiane rispetto quelle in seconda serata - conferma Paganelli -. Chiaramente noi per Zalone abbiamo fatto delle proiezioni anche alle dieci e mezza». Il pubblico che affolla le sale durante queste feste è quanto mai variegato: dagli anziani ai giovani, dalle famiglie ai ragazzini. «La clientela del Cineflash è eterogenea perché con 8 sale copriamo tutta la tipologia di film - aggiunge Paganelli -. Al cinema Saffi, dove ci sono film d’autore, i bambini non ci vanno dunque ogni cinema ha il suo pubblico». Non tutti i cinema godono dello stesso afflusso natalizio ma proprio per la scelta che contraddistingue la sala stessa. Guido Vitali, gestore del cinema Verdi di Forlimpopoli, racconta la realtà della piccola ma viva sala della cittadina artusiana: «Il mio è un locale di seconda visione dove i film arrivano a qualche settimana dall’uscita - spiega -. A Natale la gente vuole vedere novità, si tratta di film che io avrò più avanti. Le sale non sono vuote - precisa - ma l’affluenza è minore rispetto ai cinema che proiettano le prime visioni». La scelta dei titoli fa la differenza ed è una grande scommessa. Da oggi sarà proiettato “La mia famiglia a Taipei”, vincitore quale miglior film al Festival di Roma. Dietro i sorrisi per questo buon Natale si nasconde una preoccupazione che Paganelli non esita a esprimere con forza: «Le piattaforme sono il cancro delle sale cinematografiche - dice - . Molti cinema in Italia hanno chiuso per colpa delle piattaforme». La fascia di pubblico più colpita è quella tra i 18 e i 24 anni, che sembra preferire lo streaming casalingo alla magia della sala. «Quella fascia di pubblico l’ abbiamo persa - ammette amareggiato- . Il pubblico maturo, colto e gli adulti frequentano comunque il cinema perché sceglie film d’autore così come le famiglie con i bambini vengono sempre a vedere i film di animazione come dimostra il successo prolungato di “Zootropolis”, uscito a novembre e ancora in programmazione».