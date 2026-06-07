Forlì, cinema sotto le stelle in piazzetta della Misura

l centro storico di Forlì si prepara a trasformarsi in un grande cinema a cielo aperto per i mesi di luglio e agosto. L’Amministrazione ha ufficializzato il lancio di una nuova rassegna cinematografica pensata per dare nuova linfa e attrattività al cuore pulsante della città. L’iniziativa punta a proporre un’offerta culturale innovativa e accessibile, capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale - dalle famiglie ai giovani, fino alla numerosa popolazione universitaria - stimolando al contempo la collaborazione con le associazioni e il tessuto economico locale.

La rassegna

Il progetto, denominato “Cinema di Misura - sotto il cielo d’estate”, è stato affidato alla forlivese Casa Walden. L’Amministrazione è giunta a questa decisione tramite la procedura dell’affidamento diretto, una formula scelta per garantire celerità ed economicità, considerando che l’importo complessivo del servizio è inferiore alla soglia dei 140mila euro ed incompatibile con i lunghi tempi di una tradizionale gara d’appalto.

L’assegnazione

La selezione ha visto il coinvolgimento dei principali operatori del territorio. Lo scorso 4 maggio il Comune ha trasmesso una richiesta di preventivo a tre distinte realtà economiche. Mentre i referenti del Cinema Eliseo di Cesena e del Cinema Teatro Galliera di Rimini si sono dichiarati impossibilitati a partecipare a causa di pregressi impegni con altre rassegne estive, la società Casa Walden ha risposto presentando un progetto, forte di una comprovata esperienza nella direzione artistica, nella gestione tecnica di impianti all’aperto e nella comunicazione integrata. Per la realizzazione dell’intero palinsesto estivo, il Comune ha impegnato la somma complessiva di 61mila euro e la quota principale dei costi coprirà l’affidamento dei servizi a Casa Walden per un totale di 59.658 euro, a cui si aggiungono le spese accessorie e i fondi previsti per gli incentivi delle funzioni tecniche.

Il programma

Tutto si articolerà in dieci giornate consecutive e si strutturerà in due momenti distinti ma strettamente interconnessi: il pre-opening “Aspettando il cinema” (dal 22 al 24 luglio) con tre serate di incontri, dibattiti e “momenti di parola” ospitati nella suggestiva cornice del chiostro di San Mercuriale e la rassegna cinematografica vera e propria (dal 27 luglio al 2 agosto) che prevede sette proiezioni d’autore selezionate in collaborazione con la Cineteca di Bologna. I film saranno proposti rigorosamente in lingua originale con sottotitoli in italiano. Le prime sei serate illumineranno piazzetta della Misura, mentre l’appuntamento di chiusura si sposterà all’arena estiva dell’Eliseo.

Ciascuna proiezione sarà introdotta da un ospite di rilievo nazionale, con la moderazione e l’animazione affidate agli speaker di Casaba Podcast. Tra le chicche più attese, la serata del 1° agosto, che vedrà la proiezione dello storico film muto “Nosferatu” accompagnata interamente dal vivo dalla colonna sonora del Missiroli Trio.