Forlì, cinema sotto le stelle all’Arena Eliseo

Con l’arrivo dell’estate, dal 20 giugno al 2 settembre riapre l’Arena Eliseo che quest’anno si arricchisce di una sinergia con il cinema Astoria. Da venerdì al 31 luglio, la sala 3 del Multisala di viale dell’Appennino, 313, proporrà ogni 3 giorni nuovi film, tra i migliori della stagione cinematografica 2024-2025, al prezzo scontato di 6,50 euro mentre nelle altre sale proseguirà la regolare programmazione dei film in prima visione fino alla pausa estiva. La rassegna estiva all’interno dell’Arena di corso della Repubblica, 108, sarà inaugurata invece il 20 giugno con la proiezione di “The brutalist” di Brady Corbet con Adrien Brody e Felicity Jones. Anche quest’anno la manifestazione aderisce a “Cinema revolution” proponendo film italiani, europei e inglesi che costeranno allo spettatore 3,50 euro.

Al cinema italiano verrà dato ancora maggiore risalto grazie alla collaborazione di Fine Emilia-Romagna, attraverso il progetto “Accadde domani” sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna. Come sempre alcuni autori e attori saranno presenti per promuovere alcune opere in cartellone. Tra questi, Antonio Pisu regista di “Tornando a Est” parlerà del suo film nei giorni 29 giugno e 19 agosto e mentre il 22 luglio a salire sul palco per la proiezione della medesima pellicola saranno autori e produttori. Il 3 luglio, grazie alla collaborazione di “Consorzio solidarietà sociale”, Sofia Assirelli in qualità di sceneggiatrice di “La vita da grandi” parlerà del suo film e della sua esperienza professionale. Il 25 luglio, invece, si terrà la serata Praxis- scuola di Filosofia, che quest’anno propone la lettura di “Dogville” di Lars Von Trier, da parte di Rocco Ronchi.

Come consuetudine, non mancheranno in cartellone alcuni dei migliori restauri della cineteca di Bologna: il 20 agosto “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders e il 24 agosto, non solo per l’ottimo restauro, ma anche come omaggio a Federico Fellini, sarà proiettato “8 1/2”. Prosegue anche quest’anno la collaborazione con Sunset ,Tiresia e la Rivista BIlly che cureranno una selezione del programma presentandoli in sala la sera della proiezione. Per consultare il programma completo della rassegna, visitare il sito www.cinemasaffi.com e www.cinemaastoria.it.