Forlì, cinema pieni anche in estate: incassi in crescita del 25%

Dall’ondata di Zalone fino al successo lampo di Spider-Man: continua l’anno dei record per le sale cinematografiche, tra sorprese e successi annunciati, con un finale che si prospetta trionfale. In cima alla classifica dei film più visti “Odissea”, con “Buen Camino” e ”Il Diavolo veste Prada 2” a seguire. Il cinema, dopo anni di crisi, torna ad essere vivo.

Numeri da record

Gli incassi straordinari e il boom di presenze lo dimostrano. Questi risultati (48 milioni di spettatori e 366 milioni incassati, +25% nelle presenze rispetto allo stesso periodo nel 2025) sono figli di una manovra strategica: l’allineamento del mercato italiano alla programmazione americana. Come in tutta la Penisola, anche le sale del Forlivese stanno beneficiando dell’annata storica e di questa operazione. Spiega così questo andamento, Maurizio Paganelli, produttore cinematografico, legale rappresentante e socio di diverse sale locali tra le quali Cinema Aladdin, Cinema Multiplex Cineflash, Cinema Astoria, Cinema Saffi e Arena Eliseo: «Il 2026 segna una svolta strutturale per il cinema italiano, che ha trovato nel periodo primaverile ed estivo una nuova stagione di forza. Grazie all’allineamento delle uscite italiane con quelle americane, le sale hanno registrato incassi eccezionali, trasformando mesi tradizionalmente deboli come luglio in periodi di grande vitalità economica paragonabili al periodo natalizio».

I film evento fanno da traino

Cambiano le abitudini degli spettatori, legati ora alle preferenze delle nuove generazioni, ma non cambia l’amore per la settima arte: «Non è più la stagionalità a dettare le abitudini del pubblico - analizza Paganelli -, bensì la forza e la qualità dei singoli titoli: con film evento come Odissea, Spider-Man e Michael. Per consolidare questa ripresa è fondamentale garantire una continuità nell’offerta di prodotti di alto profilo e investire nella cultura cinematografica».

L’offerta cinematografica proposta quest’anno è fortemente legata ai cosiddetti “film evento”: quelle pellicole concepite come veri e propri appuntamenti imperdibili, con un grande impatto mediatico e commerciale. Negli ultimi anni, le grandi uscite si sono concentrate nel periodo estivo. Il consolidamento di questo fenomeno risale al 2023: «Tutto è nato dalla scia di “Barbie” - racconta Francesco Romanelli, titolare di “Appennino Srl” che a Forlì gestisce i cinema Astoria, Saffi e Arena Eliseo -. È stato un punto di svolta perché ci ha dimostrato che, se il prodotto è forte e di richiamo, il pubblico risponde con entusiasmo anche in estate, invertendo di fatto la tradizionale tendenza distributiva. I film più importanti usciti recentemente, qualche anno fa, sarebbero arrivati nelle sale probabilmente in autunno o a Natale».

Giovani in crescita nelle sale

Altro dato che fa ben sperare è quello relativo alla presenza degli under 25 al cinema (+11% rispetto al 2025): «Nelle nostre sale l’età media si sta abbassando - afferma Romanelli -. Per continuare in questa direzione dobbiamo formare questo pubblico, partendo dalle scuole con proiezioni e percorsi dedicati. Solo così sarà garantito il ricambio generazionale». Mentre Paganelli sostiene che «l’obiettivo sia proporre titoli forti e mirati ai giovani per competere con le piattaforme online, come Netflix». A dicembre usciranno altri due kolossal, Avengers Doomsday e Dune parte tre, che fanno ben sperare i cinema italiani. Si prospetta un epilogo eclatante, in un’annata da Oscar.