Forlì, “Cinema di Misura”: un successo da oltre 2mila presenze

Oltre 2.000 presenze, 10 serate di incontri e cinema d’autore, 3 location d’eccezione in centro a Forlì (Piazza Saffi, Chiostro di San Mercuriale, piazzetta della Misura e Arena Eliseo di Corso della Repubblica) e più di 10.000 utenti digitali intercettati con i contenuti social.

Con questi numeri, segno di una grande partecipazione da parte del pubblico cittadino, si è conclusa ieri sera all’Arena Eliseo, la rassegna Cinema di Misura, un progetto promosso dal Comune di Forlì in partnership con Casa Walden Comunicazione.

“Cinema di Misura ha raccolto fin da subito l’entusiasmo di tantissimi cittadini forlivesi e non solo, dimostrandosi un esempio virtuoso di aggregazione sociale e culturale che ha rivitalizzato il centro con un’offerta di grandissima qualità”, dichiarano soddisfatti il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno e l’assessora, Paola Casara.

“Nonostante le temperature roventi, ogni proiezione ha fatto registrare il tutto esaurito e coinvolto decine di altri spettatori seduti sui muretti di piazzetta della Misura o in sella alle proprie biciclette. Il clima che si è venuto a creare e che ha caratterizzato anche l’ultima serata della rassegna, svoltasi nel giardino cinematografico di Forlì, ha dimostrato il valore e l’importanza di stare insieme e condividere un bel film nel cuore del nostro centro. Ma una rassegna non è fatta solo di proiezioni” – concludono gli Amministratori – “il successo di Cinema di Misura è il frutto di un grande gioco di squadra, un team qualificato di direttori, coordinatori, tecnici e volontari che ha lavorato con grande cuore e professionalità alla progettazione, direzione e realizzazione di un viaggio emozionante attraverso i capolavori del grande schermo. Il primo ringraziamento lo rivolgiamo proprio a tutti loro, che hanno dato vita a questo meraviglioso progetto. Grazie, infine, a tutte le persone che hanno preso parte all’iniziativa. La risposta della città è stata certamente la soddisfazione più grande”.