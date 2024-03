Forlì, Cicognani: “227 interventi in 5 anni e debito ridotto”

Un bilancio di 227 interventi in cinque anni per un totale di oltre 226 milioni di investimenti di cui, la metà già conclusi (103) o in dirittura d’arrivo (30), e in cui si contano 50 opere per l’edilizia scolastica e 56 sugli impianti sportivi. Il tutto, senza cedere ‘gioielli di famiglia’ né accrescere debito a carico delle casse comunali, che anzi in 5 anni può dirsi ridotto di quasi 30 milioni di euro. Dal Palazzo comunale di Forlì, l’assessore Vittorio Cicognani, con deleghe a Bilancio, società partecipate e lavori pubblici, affiancato dal sindaco Gian Luca Zattini, ‘tira le somme’ del suo mandato, distribuendo in primis i meriti alla squadra della giunta e degli uffici comunali, impegnati in questi anni difficili di pandemia e alluvione. Ad accompagnare i ‘numeri’, nel corso della conferenza stampa odierna, sono immagini e schemi inseriti in una serie di slides. Quella di apertura è “emblematica”, ci tiene a precisare l’assessore: è la fotografia dell’Ex Monastero della Ripa, “un sogno che diventa realtà”, chiosa, per cui si prevede un intervento di recupero e riqualificazione, per la realizzazione di un centro polifunzionale culturale. “Molti parlavano da anni ‘dell’entità’ della Ripa, ma nessuno aveva mai provato a fare qualcosa - spiega Cicognani - noi, grazie al sindaco, siamo riusciti a rimetterla in una programmazione bene avviata, è già stata fatta la riunione tecnica con il ministero e il demanio per partire con la progettazione”.