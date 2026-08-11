Forlì. Ciclodromo di via Mazzatinti, a settembre la firma e poi la consegna

Fine dell’attesa per la gestione della struttura sportiva di via Mazzatinti che, salvo imprevisti, da settembre verrà consegnata ad un raggruppamento di imprese. Come aveva anticipato nei mesi scorsi l’assessore allo Sport, Kevin Bravi, la soluzione per il futuro del ciclodromo è finalmente arrivata dopo una lunga attesa che si protrae da diverso tempo.

L’indagine di mercato per la manifestazione di interesse si è conclusa con esito positivo, mettendo la parola “fine” a un periodo di incertezza che si trascinava dall’inaugurazione ufficiale dello scorso ottobre. A rispondere all’avviso pubblico è stato un pool composto da tre note organizzazioni del territorio, tra cui due associazioni sportive dilettantistiche e un ente di promozione sportiva. Nello specifico, si tratta di Forti e Liberi, Uisp e Polisportiva Sammartinese. Non essendo pervenute altre proposte, l’unità Sport del Comune di Forlì ha proceduto direttamente con la trattativa con le realtà interessate.

L’accordo prevede un affidamento per un periodo di gestione congiunta di tre anni, con un’opzione di rinnovo per ulteriori tre. Sul fronte economico, il Comune verserà un corrispettivo pari a 18mila euro per il primo anno e 15mila euro per ciascuno dei due anni successivi. «Siamo in attesa che le due Asd e l’ente di promozione sportiva che hanno presentato domanda si costituiscano in un raggruppamento temporaneo di imprese, cosa che verosimilmente accadrà a settembre davanti al notaio – spiega l’assessore allo Sport, Kevin Bravi –. Solo dopo questo passaggio formale, che ha richiesto una proroga, si passerà all’affidamento ufficiale della gestione dell’impianto».

Il ciclodromo di via Mazzatinti rappresenta un investimento importante per la città, costato complessivamente un milione di euro (finanziato per il 50% da fondi della Regione Emilia-Romagna). La struttura mette a disposizione degli atleti e della cittadinanza un polo sportivo moderno e completo con un circuito omologato e idoneo anche per competizioni agonistiche; con servizi e spogliatoi per uomini e per donne. L’impianto è dotato di locale di pronto soccorso, stanza tecnica, magazzino e ufficio segreteria con antibagno. Con il passaggio notarile previsto per settembre, la struttura si appresta dunque ad entrare finalmente nel pieno delle sue attività sportive e sociali.