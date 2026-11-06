Forlì, ciclista investito e lasciato a terra: un finanziere ravennate lo soccorre, rintracciato il pirata della strada

Il tardo pomeriggio di mercoledì 4 novembre ha visto momenti di grande apprensione lungo la strada provinciale che collega Ravenna a Forlì. Un ciclista trentenne è stato travolto da un’auto pirata in località Rovere, rimanendo gravemente ferito sull’asfalto mentre l’investitore proseguiva la sua marcia senza prestare alcun soccorso. A prestare i primi soccorsi, in condizioni di visibilità già ridotte per via dell’ora, è stato un finanziere in forza al Gruppo di Ravenna, che transitava in zona libero dal servizio. Accanto al corpo immobile del ciclista, il militare ha immediatamente notato i detriti lasciati dal veicolo in fuga, tra cui uno specchietto retrovisore rivelatosi poi decisivo per le indagini.