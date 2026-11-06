Forlì, ciclista investito e lasciato a terra: un finanziere ravennate lo soccorre, rintracciato il pirata della strada

Il tardo pomeriggio di mercoledì 4 novembre ha visto momenti di grande apprensione lungo la strada provinciale che collega Ravenna a Forlì. Un ciclista trentenne è stato travolto da un’auto pirata in località Rovere, rimanendo gravemente ferito sull’asfalto mentre l’investitore proseguiva la sua marcia senza prestare alcun soccorso. A prestare i primi soccorsi, in condizioni di visibilità già ridotte per via dell’ora, è stato un finanziere in forza al Gruppo di Ravenna, che transitava in zona libero dal servizio. Accanto al corpo immobile del ciclista, il militare ha immediatamente notato i detriti lasciati dal veicolo in fuga, tra cui uno specchietto retrovisore rivelatosi poi decisivo per le indagini.

Il tempestivo intervento del militare: manovre salvavita e chiamata al 112

Consapevole del grave pericolo rappresentato dal traffico intenso e dalla scarsa visibilità, il finanziere ha posizionato la propria autovettura in modo da fare da scudo al ferito. Verificate le condizioni dell’uomo (che versava in stato confusionale e non reagiva agli stimoli, pur mantenendo battito e respirazione) ha subito allertato il 112. Restando in costante contatto telefonico con la centrale sanitaria, il militare ha praticato le manovre di assistenza e monitorato i parametri vitali fino all’arrivo dell’ambulanza, che ha provveduto a stabilizzare il trentenne e a trasferirlo d’urgenza all’ospedale di Forlì.

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