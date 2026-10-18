Forlì. Ciclabile di via Decio Raggi: il cantiere entra nel vivo, lavori finiti ad inizio 2027

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile lungo via Decio Raggi, nel tratto che va dal cimitero di Bussecchio fino alla frazione di Carpena. Un intervento strategico pensato per potenziare la mobilità dolce e garantire collegamenti sempre più sicuri a ciclisti e pedoni. A fare il punto sullo stato dell’opera, che di fatto collegherà Forlì a Meldola, è l’assessore Giuseppe Petetta: «Il cantiere sta procedendo a ritmo serrato. Dopo un primo momento fisiologico di assestamento della viabilità, il traffico si sta gradualmente normalizzando. Abbiamo inoltre incontrato le attività commerciali e i residenti della zona per ridurre al minimo i disagi».

La realizzazione dell’opera vede impegnate sul campo squadre di ben due imprese incaricate lungo l’asse Meldola-Forlì per accelerare il più possibile i tempi di esecuzione. «Prima di poter procedere con l’avvio del cantiere - prosegue l’assessore -, per un mese e mezzo la zona è stata interessata dalla bonifica da ordigni bellici (BoB), una procedura fondamentale per la sicurezza. Inoltre, nel frattempo Anas ha dato il via libera all’apertura definitiva dello svincolo della tangenziale» . La previsione di fine lavori è stimata indicativamente verso l’inizio del 2027, per la precisione entro il 31 gennaio. La nuova pista ciclabile, comunque, dovrebbe essere pronta nella prima parte dell’anno. Dal punto di vista economico, si tratta di un investimento imponente: ben 1,4 milioni di euro finanziati con il sostegno fondamentale della Regione, a cui si aggiungono 300mila euro messi a disposizione direttamente dal Comune. «L’infrastruttura collegherà direttamente Forlì con Meldola, attraverserà il centro di Carpena per poi ricollegarsi con il tratto esistente lungo la Bidentina - conclude Petetta -. Per il futuro stiamo valutando altri interventi a favore della mobilità dolce e garantire collegamenti sempre più sicuri».

Per consentire l’avanzamento del cantiere della ciclabile, come noto, si è resa necessaria una modifica temporanea alla circolazione, con la chiusura al traffico della corsia di via Decio Raggi in direzione Meldola, tra la Tangenziale e Carpena. La Provincia di Forlì-Cesena ha dunque emesso un’ordinanza che istituisce il senso unico in via Decio Raggi, nel tratto da via Brando Brandi fino alla rotatoria dello svincolo 11 della Tangenziale, con direzione da Carpena verso Forlì.