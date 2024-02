Forlì, “Ciccioni con la barba”: una squadra fuori dal coro

È sufficiente il nome per capire che non si tratta di una squadra di calcio a 7 tradizionale. Si chiama Cccb, acronimo di “Ciccioni con la barba”, un gruppo di over 35 che partecipa al campionato del Centro sportivo italiano, unito dalla passione per il calcio, ma per il quale la partita è solo un motivo di aggregazione, divertimento e per coltivare anche altri interessi. Basta dare un’occhiata al profilo Instagram (@cccb_falc l’account) per scoprire rubriche che spaziano dalla cucina alla letteratura, dal cinema alla musica, dalla cultura e storia locale al dibattito costruttivo e slegato da movimenti politici. In più prima di ogni partita casalinga del campionato (il lunedì sera alle 21 alla Pianta) è presente il foodtruck di Teste Farcite per proporre birre e cornetti per il classico “terzo tempo”, e al termine della gara viene premiato anche l’avversario autore di un gesto o comportamento particolarmente apprezzato. Insomma una squadra fuori dal coro. Il giorno della festa della patrona di Forlì, poi, per presentare la nuova divisa da gioco dei Cccb, è stato organizzato un flash mob nel cuore di piazza Saffi: dalle casse dello You Café (sponsor e partner dei Cccb) si è alzata Freedom di Pharrell Williams, sulle cui note una decina di ballerine della Polisportiva Cava Ginnastica e di Expressive group ha dato vita a una performance frizzante ed energica che ha sorpreso i presenti.

