Forlì, Cia Conad inaugura la biblioteca per la parità di genere

Cia-Conad ha inaugurato nella sala comune della sede, “Parole pari”, la Biblioteca Parità di Genere, un corner dedicato alla promozione dei valori di inclusione, equità, rispetto delle diversità e parità di genere. Lo spazio è stato pensato come luogo di crescita e condivisione, accessibile a tutti i dipendenti della Cooperativa, dove si potranno trovare testi pensati per tutte le fasce d’età, dai bambini agli adulti, con l’obiettivo di favorire la conoscenza dell’altro fin dalla prima infanzia. Lo spazio è stato pensato come luogo di crescita e condivisione, accessibile a tutti i dipendenti della Cooperativa, dove si potranno trovare testi pensati per tutte le fasce d’età, dai bambini agli adulti, con l’obiettivo di favorire la conoscenza dell’altro fin dalla prima infanzia. L’iniziativa nasce nel solco del percorso intrapreso da Cia-Conad, culminato con l’ottenimento della Certificazione per la Parità di Genere, e rappresenta un ulteriore tassello concreto verso una cultura aziendale sempre più attenta ai temi dell’inclusione. Durante l’inaugurazione, i membri del Comitato Guida hanno letto alcuni estratti e citazioni sui temi dell’uguaglianza e diversità, l’Amministratore Delegato, Luca Panzavolta, ha illustrato il significato del progetto e il valore simbolico dello spazio, che è stato arricchito da un’illustrazione originale dell’artista Chiara Zarmati. L’opera che delimita il corner, è stata svelata nel corso della cerimonia, e rappresenta un intreccio di figure diverse che insieme formano il simbolo della parità, al cui interno sboccia un fiore ispirato al logo Conad, a simboleggiare la crescita di questi valori nell’identità aziendale.