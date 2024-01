Forlì. Chiusura uffici comunali e divieto di transito in piazza per la visita di Meloni e von der Leyen

Mercoledì 17 gennaio, in occasione della presenza a Forlì della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, saranno chiusi al pubblico l’Ufficio Urp, l’Informagiovani e l’Ufficio Iat.

Gli uffici garantiranno la risposta telefonica nei consueti orari di apertura: Ufficio Urp: dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 al numero 0543 712444; Informagiovani: alle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 al numero 0543 712445; Ufficio Iat: dalle 8:30 alle 14 al numero 0543 712362.

L’ufficio Protocollo sarà chiuso al pubblico, salvo situazioni urgenti non derogabili, da segnalarsi al numero 0543 712213. L’ufficio Anagrafe ed Elettorale manterrà il proprio accesso da Piazzetta della Misura n.5 e rispetterà gli orari ordinari di servizio al pubblico. L’ufficio Cambi di residenza rispetterà gli appuntamenti già fissati. I cittadini accederanno all’Ufficio da Piazzetta San Crispino n. 1. Inoltre, si segnala che dalle 12 alle 16 vige il divieto di transito in piazza Saffi per tutti i mezzi, compresi i bus.