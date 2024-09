Forlì, chiusura strada tra le vie Ubertina e Cantarelli

L’Amministrazione comunale informa che, a causa di interventi imprevisti e necessari, dalle ore 20.00 di oggi, venerdì 6 settembre fino alle 6.00 di sabato 7 settembre sarà istituito il divieto di transito per chiusura totale della carreggiata stradale in un breve tratto compreso tra via Ubertina e via Cantarelli. Nella suddetta fascia oraria, salvo conclusione anticipata dei lavori, via Cangini non collegherà pertanto viale dell’Appennino e via Mazzatinti, ma sarà interrotta a circa metà del percorso. A seguito di tale provvedimento il traffico circolante in viale dell’Appennino proveniente da Predappio e diretto verso il centro città verrà deviato momentaneamente in via Placucci, e il traffico circolante in via Cangini proveniente da via Mazzatinti e diretto verso viale Dell’Appennino, in via Ubertina. Il transito su viale dell’Appennino da via Placucci fino allo “sbarramento” su via Cangini (per lavori sulla carreggiata) è consentito solo agli autorizzati ossia residenti, mezzi di soccorso, trasporto pubblico e similari, forze di polizia, mezzi operativi che devono eseguire interventi di servizi pubblici e manutenzione infrastrutture, traffico locale ossia diretto o proveniente dalle attività che hanno sede nella suddetta strada.