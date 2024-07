Forlì, chiuso un tratto di viale dell’Appennino dal 23 luglio

L’amministrazione comunale di Forlì informa che, per il completamento dei lavori del terzo lotto di tangenziale da parte di Anas, dalla data del 23 luglio 2024 sarà chiuso al traffico il tratto di Viale dell’Appennino compreso tra la Rotatoria del Fico (incrocio Viale Risorgimento) e la Via Sendi.

Le auto provenienti da Forlì e dirette a San Martino in Strada dovranno transitare dalla Via Deledda, mentre le auto provenienti da Viale dell’Appennino (San Martino in Strada) e dirette a Forlì dovranno transitare dalla Via Cangini.

I mezzi pesanti dovranno seguire le indicazioni della cartellonistica di cantiere che indicherà i percorsi alternativi.

Il tratto di Viale dell’Appennino antistante la Farmacia San Martino e il Molino Zampighi rimane aperto al traffico e raggiungibile dalla Via Cangini.