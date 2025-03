Forlì, chiuso un mini market e sei diffide dopo i controlli di Ausl e Polizia locale

FORLI’. Nuovi controlli congiunti tra la Polizia Locale di Forlì e l’ AUSL Romagna che hanno riguardato alcuni esercizi di vicinato ubicati nel centro storico. Nel corso dei controlli, che hanno interessato 4 esercizi di vicinato, gli agenti della Sezione Polizia Commerciale hanno redatto sei diffide amministrative per mancata esposizione dei prezzi delle merci, inosservanza obbligo del divieto di fumo e per mancata esposizione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi, mentre il personale della AUSL ha proceduto a contestare due verbali per inosservanza delle prescrizioni in materia di igiene.

Durante i sopralluoghi effettuati nella giornata di ieri, a seguito di diverse violazioni igienico sanitarie e gestionali, nonché delle lavorazioni delle merci poste in vendita, è stato emanato inoltre un provvedimento di chiusura fino a ripristino delle condizioni igienico sanitarie nei confronti di un esercizio di vicinato ubicato in Via Palazzola.

«Come anticipato nei mesi scorsi – evidenzia il Comandante della Polizia Locale di Forlì, Claudio Festari – abbiamo ripreso le attività congiunte con il personale dell’AUSL Romagna – Servizio igiene e sanità pubblica e Servizio Veterinario, che ringrazio per la preziosa collaborazione, per mantenere il più possibile un controllo sule attività economiche al fine di tutelare maggiormente tutti i consumatori. Colgo l’occasione per ringraziare il personale della Sezione Polizia Commerciale che sta proseguendo anche in questa preziosa attività di collaborazione, che proseguirà in accordo con AUSL Romagna».

«Questi nuovi controlli, che hanno comportato diverse prescrizioni ai locali controllati e alla chiusura ad un minimarket etnico, dimostrano come l’Amministrazione Comunale consideri fondamentale questa attività di serrato controllo in collaborazione con l’AUSL Romagna, finalizzata alla tutela del consumatore e ad individuare quegli esercenti che svolgono la propria attività senza rispettare le norme in materia – commenta l’assessore comunale con delega alla Sicurezza, Luca Bartolini - Ancora una volta inoltre si è voluto dare un segnale importante di come l’attività di controllo e monitoraggio del centro storico sia, da parte della Polizia Locale che ringrazio, a 360 gradi».