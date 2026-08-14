Forlì, chiusi due barber shop della stessa catena

Proseguono anche a ferragosto a Forlì i controlli della Polizia locale sui barber shop e sui saloni di acconciatura. Dopo la chiusura, avvenuta lo scorso maggio, di un’attività di viale Matteotti gestita da cittadini di origine marocchina, nei giorni scorsi nuovi controlli hanno portato alla chiusura di altri due esercizi entrambi della stessa catena, in piazza Monte Grappa e in viale Roma, anch’essi riconducibili a cittadini di origine marocchina.

Il caso di viale Matteotti aveva già evidenziato una situazione particolarmente significativa. Il responsabile tecnico indicato per l’attività anziché stare in negozio come la legge impone, faceva in realtà l’agricoltore in Veneto ed era pure indicato contemporaneamente come responsabile tecnico anche in negozi simili a Rapallo e Torino. Tale situazione portò alla cessazione dell’attività.

Nei giorni scorsi gli agenti della Sezione Polizia Commerciale hanno quindi concentrato l’attenzione su una nuova catena di barber shop.

In piazza Monte Grappa, all’interno dell’attività gestita da cittadini sempre di origine marocchina, gli agenti hanno riscontrato, oltre all’assenza del titolare e del responsabile tecnico, gravi carenze sotto il profilo igienico: quattro postazioni di lavoro a fronte delle due autorizzate, assenza di strumenti per la sterilizzazione, attrezzature deteriorate e sporcizia diffusa. L’attività è stata immediatamente chiusa e gli atti sono stati trasmessi agli uffici competenti, compresa la segnalazione all’Ausl .

A distanza di soli due giorni, il controllo è stato effettuato anche nel secondo esercizio della stessa catena, in viale Roma, anch’esso gestito da cittadini di origine marocchina. Anche in questo caso il responsabile tecnico risultava assente e, contattato telefonicamente, dichiarava di trovarsi fuori Forlì. Anche per questa attività sono scattate la sanzione e la chiusura dell’esercizio.

Da ulteriori accertamenti d’ufficio, la Sezione Annonaria ha inoltre riscontrato che il medesimo responsabile tecnico, nonché proprietario dei due barber shop controllati e sanzionati a Forlì, lo è anche per altre due attività dello stesso tipo, situate a Cesena e Argenta in Provincia di Ferrara. Per questo motivo, il Comando della Polizia locale di Forlì trasmetterà nei prossimi giorni una dettagliata informativa ai rispettivi Comandi di Cesena e Argenta, affinché possano prendere pure li i provvedimenti del caso.