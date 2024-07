Forlì, che sorpresa: tutto esaurito alla visita serale al cimitero monumentale

Tutto esaurito per la prima visita serale dedicata ad alcuni dei grandi personaggi illustri che hanno scritto la storia di Forlì e dell’Italia. Tra le suggestive luci del tramonto, il pubblico si è potuto immergere nella storia più illustre di Forlì grazie alla coinvolgente narrazione di Chiara Macherozzi, guida di Confguide Forlì-Cesena.

Ad accogliere il pubblico è stato il vicesindaco e assessore alla Cultura Vincenzo Bongiorno, che ha illustrato le ragioni dell’iniziativa “Luci e memorie”, promossa e organizzata dal Servizio Cultura con la propria Unità Musei. “Il grande successo di questo evento - ha precisato Bongiorno - pensato per riscoprire la nostra tradizione più profonda e apprezzare la bellezza di questo luogo è motivo per noi di grande orgoglio e ci spinge a proseguire sulla strada intrapresa. Il tutto esaurito che già registriamo per gli appuntamenti successivi è la dimostrazione che un format come questo, che unisce rigore scientifico e spirito divulgativo, trova grande gradimento tra i forlivesi. Per questo va il mio ringraziamento, oltre che ai partecipanti, anche al Servizio Cultura, all’Assessorato regionale alla Cultura per il sostegno al progetto, a Confguide e nel caso specifico a Chiara Macherozzi per la collaborazione”.

L’evento, il primo di un ciclo di visite guidate serali, ha offerto una prospettiva storica e culturale singolare alla scoperta di figure di rilievo quali, per citarne alcuni, Aurelio e Giorgina Saffi, Piero Maroncelli, Alessandro Fortis. Non solo: ha anche creato un’atmosfera intima e riflessiva, rendendo la visita un’esperienza di certo unica per tutti i presenti.