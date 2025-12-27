“Forlì che (non) brilla”, un guasto dovuto alla pioggia spegne piazza Saffi

Il grande assente del Natale forlivese non è stato il freddo o la pioggia, e nemmeno la voglia di passeggiare dopo il tradizionale pranzo in famiglia. A mancare all’appello, nel momento clou della festa, è stata la luce. Un problema tecnico ha lasciato piazza Saffi al buio, trasformando le attese scenografie luminose in inerti ragnatele di metallo. Il black-out delle installazioni luminose attorno all’ellisse, iniziato proprio quando l’imbrunire chiamava a raccolta i cittadini per la classica “vasca” post cappelletti, ha lasciato i tanti curiosi a bocca asciutta: parte il conto alla rovescia per l’accensione delle luminarie, ma qualcosa va storto e niente luci. Invece di scattare i soliti selfie scintillanti, i forlivesi hanno immortalato un paesaggio quasi surreale. Sui social si è scatenata una vera e propria tempesta elettrica.