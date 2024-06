Forlì, che la birra sia con voi: torna “Birrandello”

Al via la decima edizione di Birrandello, la festa della birra di Roncadello, che si svolgerà fino a questo sabato al polisportivo comunale “Cimatti” di Roncadello, via Pasqualini 4. Altre due serate all’insegna della birra, della musica e di stand gastronomici. Questa sera apriranno la serata i “Le medie”, seguono gli “Antipop” e chiudono i “1994” mentre domani sera si esibiranno i “Manleva”, poi concerto dei “Meganoidi” e a seguire dj set con Pau, voce del gruppo Negrita. Per l’ultima serata saranno gruppi cesenati a chiudere la festa, apriranno i “The urgonauts” e chiuderanno i “Lennon kelly”. «Finalmente – spiega Francesco Greggi, uno degli organizzatori – torniamo nel nostro solito periodo estivo, dopo il rinvio dell’anno scorso a settembre, causa alluvione. Siamo più di 50 volontari comprendendo sia quelli della zona che del Forlivese. Le serate inizieranno alle 19 e l’ingresso e parcheggio sono gratuiti ma questa iniziativa servirà per finanziare i nostri progetti futuri a partire dal centro estivo ai tornei organizzati dall’Aics basket. Abbiamo delle aspettative alte e abbiamo una buona consapevolezza sulla riuscita positiva della festa. Siamo motivati nel far divertire i forlivesi rispettando tutte le regole previste».

Per confermare e ribadire questo è stato organizzato per le serate di oggi e domani un servizio di navetta gratuito. «Da piazzale della Vittoria – conclude Francesco Greggi – con fermata alla stazione di Forlì e poi direttamente alla festa. Il servizio sarà attivo dalle 19.30 fino alle 2 di notte, garantendo le corse di andata e quelle di ritorno, con vari turni. È stato inserito questo servizio per permettere a coloro che non vogliono o che non possono guidare di partecipare serenamente alla festa». Per maggiori informazioni contattare il numero 0543476284 e l’evento si farà anche in caso di maltempo.