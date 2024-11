Si parte con alcune importanti riconferme: la pista ellittica di pattinaggio su ghiaccio tra le più grandi d’Italia, la giostrina e le casette di Natale, il maestoso albero di Natale in Piazza Saffi, addobbato con decorazioni in sintonia con la Fabbrica di Cioccolato, circondato dalla luci e dalle immagini del Videomapping, e la nuova edizione di Music Edition, con band e artisti della città e del territorio che nei giovedì, venerdì e sabato delle feste (dal 12 dicembre al 4 gennaio) si esibiranno nei due punti dedicati, presso Piazzetta San Crispino e i Giardini Orselli (angolo Via delle Torri),per uno shopping e passeggiate in centro storico a suon di musica dal vivo. Con una grande novità: a partire dall’8 di dicembre, dalle 17:30, anche il Parco della Resistenza si illumina con “I Giardini di Luce”, un percorso di installazioni luminose da non perdere.

Torna l’amatissimo “Magico Borgo di Natale”, lo spazio di ricreazione, creatività, musica e intrattenimento in Piazzetta della Misura che ospita la suggestiva “Green House”. Sono tantissime quest’anno le associazioni che partecipano, con spettacoli, musica, letture animate per tutti, laboratori in inglese, un incontro dedicato al magico mondo degli scacchi, danza e movimento con la zumba, musica e performance di band e collettivi artistici, laboratori artistici e di riciclo, momenti dedicati alla scoperta di Forlì e attività che affrontano il tema, sempre più rilevante, del benessere psicologico di bambini, ragazzi e adulti.

Non mancherà il grande spettacolo inaugurale dell’8 dicembre in Piazza Saffi, con artisti di strada, golosissimi laboratori, musica, i Babbi Natale in motocicletta e tantissime altre sorprese per grandi e piccini.

Contenuti speciali il 22 dicembre, la domenica prima di Natale, quando Babbo Natale arriva in città per il tradizionale appuntamento con la foto dei bambini.