“Forlì che Brilla”: aggiudicato il bando degli eventi di Natale per i prossimi 4 anni

Sarà SGP Grandi Eventi a curare per i prossimi quattro anni il progetto “Forlì che Brilla”, a seguito dell’aggiudicazione del bando promosso dal Comune di Forlì per l’organizzazione e la realizzazione del programma di iniziative, spettacoli e allestimenti dedicati al periodo natalizio.

Il progetto elaborato da SGP Grandi Eventi - si legge in una nota del Comune - nasce da una visione pluriennale e si sviluppa intorno al tema dei “punti cardinali”, declinato attraverso quattro differenti suggestioni: “Nell’Universo” per l’edizione 2026/2027, “Di Meraviglia” nel 2027/2028, “Di Festa” nel 2028/2029 e “Di Sogni” nel 2029/2030.

«L’accordo pluriennale sottoscritto con SGP Grandi Eventi, maturato dopo l’aggiudicazione di un avviso pubblico, ci permette di lavorare a una programmazione più ampia e strutturata, dando continuità e armonia al progetto grafico, agli allestimenti e al calendario di iniziative per le nostre famiglie – dichiara l’assessora Andrea Cintorino – il fatto di avere un unico interlocutore per quattro anni, infatti, rafforza il dialogo con l’Amministrazione comunale e rende più semplice e coordinata la gestione della rassegna, il calendario degli eventi e il confronto con le realtà locali».

«L’aggiudicazione di un progetto quadriennale rappresenta per noi una responsabilità importante e, allo stesso tempo, una grande opportunità – sottolinea Stefano Pelliciardi, Responsabile di SGP Grandi Eventi –. Abbiamo voluto costruire una proposta che non fosse semplicemente la successione di quattro eventi natalizi, ma un percorso capace di evolvere nel tempo, mantenendo una propria coerenza e una forte riconoscibilità. Forlì dispone di un centro storico e di un tessuto cittadino che offrono moltissime possibilità: il nostro obiettivo sarà lavorare insieme all’Amministrazione, alle realtà locali e agli operatori per creare ogni anno un progetto capace di coinvolgere la città e attrarre visitatori».