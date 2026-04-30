Forlì. Cgil, Cisl e Uil nelle piazze per la Festa dei lavoratori

Il 1° Maggio 2026 non sarà solo una giornata di celebrazioni e musica, ma un momento di mobilitazione collettiva per rimettere al centro dell’agenda del Paese il lavoro. Cgil, Cisl e Uil chiamano a raccolta i lavoratori nelle piazze del Forlivese per rivendicare diritti, tutele e, soprattutto, la dignità della persona attraverso l’occupazione di qualità. Nella provincia di Forlì-Cesena, meno della metà dei lavoratori gode di un’occupazione stabile a tempo pieno (44,6%). Il dato precipita drasticamente quando si analizza l’occupazione femminile, dove la stabilità riguarda

appena il 28,5% delle lavoratrici. Anche sul fronte retributivo, il territorio soffre. Con una media annua di 22.961 euro, i lavoratori privati della provincia guadagnano sensibilmente meno rispetto alla media regionale. «L’accesso a un lavoro dignitoso e la possibilità di costruirsi un futuro sono diritti di tutti», ribadiscono le sigle sindacali. L’appuntamento nelle piazze sarà dunque l’occasione per chiedere un cambio di passo immediato: più stabilità, salari adeguati e il rispetto del ruolo dei lavoratori nella società. Domani a Forlì l’appuntamento è in piazza Saffi alle 15 dove protagonista sarà la musica. Il pomeriggio si aprirà con la Banda Città di Forlì e a seguire lo spettacolo musicale di Mirco Gramellini e la sua Orchestra. Nel corso dell’iniziativa interverranno la segretaria generale Cgil Forlì Cesena Maria Giorgini e i segretari Davide Drudi Cisl Romagna, Enrico Imolesi Uil Forlì.

Diversi gli appuntamenti anche nel comprensorio. A Bertinoro alle 10 Monumento dei 5 Martiri Bertinoresi cerimonia di deposizione di una corona commemorativa per l’82° anniversario dell’eccidio dei 5 martiri bertinoresi e per l’81° della Liberazione. Dalle 12 alle 18.30 nell’impianto sportivo di Santa Maria Nuova sarà attivo uno spazio gastronomico, mentre alle 15 sono previsti gli interventi dei sindacati e il concerto di Belli Capelli. In piazza Mazzini a Castrocaro alle 15 saluti istituzionali e intervento dei sindacati confederali; alle 15.30 concerto della Corpo Bandistico “Orsini”. Alle 9.30, in piazza Garibaldi a Forlimpopoli interventi dei sindacati confederali; saluto della sindaca Milena Garavini; banchetti informativi delle associazioni Anpi Forlimpopoli, Libera Forlì-Cesena e Barcobaleno; esposizione delle macchine agricole e vecchi mestieri. Tradizionale Festa del 1° maggio a Meldola in piazza Orsini. Dalle 8.30 mercatini, hobbistica e esposizioni, alle 9.15 sfilata di cavalli, trattori e carri folkloristici per le vie cittadine, mentre un’ora dopo ci sarà un’esibizione di danza. Seguiranno gli interventi istituzionale e la tradizionale tavolata del 1° maggio offerta da produttori e commercianti locali. Trekking del lavoratore a Modigliana, in collaborazione con Cai Faenza: partenza alle 9 dalla chiesa di Santa Reparata per raggiungere il Cippo intitolato al soldato nepalese Thaman Gurung del 5th Royal Gurkha Rifles, insignito della Victoria Cross la più alta e prestigiosa onorificenza militare britannica per il valore di fronte al nemico.

A San Benedetto e Portico di Romagna in piazza XXV aprile alle 10 è in programma il concerto della Banda, che replicherà alle 11 in piazza Marconi. Al Circolo Fiumana è prevista la distribuzione dei garofani; alle 10.30 in piazza Garibaldi musica con Fanto Dj, degustazione di vino a Km 0 e assaggi di prodotti del forno, alle 11 saluti del sindaco e a seguire intervento a nome di Cgil,Cisl e Uil. Celebrazioni anche a Premilcuore dove alle 15 in piazza dei Caduti ci sarà il concerto della Banda di Premilcuore, alle 16 interventi istituzionale e intrattenimento a cura delle associazioni locali. Cerimonia alle 10 anche a Santa Sofia in piazza Garibaldi, mentre alle 11 è in programma la visita al cimitero dove verrà deposta una corona alla memoria dei Caduti del Lavoro. Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori anche a Tredozio con un’iniziativa in piazza Vespignani con momento conviviale Alle 15.30 merenda tradizionale aperta alla cittadinanza e dalle 16 aperitivo e concerto con Angie Brown e la sua band.