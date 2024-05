Forlì, Cgil, Cisl e Uil in piazza Saffi per il Primo maggio FOTOGALLERY

Anche a Forlì si è celebrata in piazza Saffi la festa dei lavoratori. Temi sociali, musica e momenti conviviali per trascorrere il Primo maggio. Il pomeriggio si è aperto con la Banda Città di Forlì, e a seguire lo spettacolo musicale di Mirco Gramellini e la sua orchestra; nel corso dell’iniziativa sono intervenuti i segretari generali territoriali Maria Giorgini della Cgil Forlì, Vanis Treossi per Cisl Romagna ed Enrico Imolesi della Uil Forlì. Con loro anche una delegazione dei lavoratori dell’ex Crai di via Balzella, al centro delle cronaca perchè rischiano di rimanere senza lavoro dopo il passaggio alle dipendenze di Mood Maison, che realizzerà una struttura diversa da un supermercato