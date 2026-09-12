Forlì-Cesena, una rete da 1.800 volontari sul campo: la Protezione civile celebra 30 anni

Il Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione civile di Forlì-Cesena ha celebrato i suoi primi trent’anni di attività con una cerimonia ufficiale tenutasi a Forlì. Una ricorrenza importante per una struttura che oggi rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza e la gestione delle emergenze su tutto il territorio romagnolo.

Nata tre decenni fa, la rete conta attualmente trentotto associazioni affiliate suddivise tra il comprensorio forlivese e quello cesenate, potendo fare affidamento su quasi duemila volontari, di cui ben 1.800 operativi direttamente sul campo. L’organizzazione garantisce una copertura capillare in settori chiave come l’antincendio boschivo, il rischio idraulico e idrogeologico, la ricerca delle persone disperse, il supporto in mare e sulla costa e le telecomunicazioni.

All’evento hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, tra cui la sottosegretaria Manuela Rontini, il direttore dell’Agenzia regionale Massimo Camprini, il vicepresidente della Provincia Roberto Cavallucci, il sindaco Gian Luca Zattini e il presidente del Coordinamento Massimiliano Corzani. Durante la mattinata sono state ripercorse le tappe principali di questo percorso trentennale attraverso testimonianze e immagini, con la consegna finale dei riconoscimenti ai soci fondatori e ai presidenti delle associazioni coinvolte.