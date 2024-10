Forlì-Cesena, trasporto scolastico: ecco i contributi della Provincia ai Comuni per il 2024-25

La Provincia di Forlì-Cesena ha approvato i criteri per i servizi di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2024/2025 e la ripartizione delle risorse regionali a favore dei comuni. Negli ultimi tre anni scolastici, attraverso questo specifico canale di finanziamento, la Provincia ha corrisposto ai Comuni per il trasporto rivolto agli studenti del territorio 490 mila euro.

Le risorse

La ripartizione delle risorse, che quest’anno in linea con lo scorso anno è di circa 158 mila euro, viene distribuita secondo i criteri di priorità: trasporto riservato ad alunni disabili, Comuni del territorio provinciale che effettuano il servizio di trasporto scolastico con popolazione fino a 15.000 abitanti e numero complessivo degli alunni trasportati, dei costi sostenuti per il servizio e fasce altimetriche di appartenenza dei Comuni, avendo a riferimento le tre fasce ISTAT montagna, collina, pianura al fine di sostenere i territori montani e collinari. I contributi saranno erogati in un’unica soluzione, entro un mese, previa verifica dell’avvenuta attivazione dell’intervento finanziato nell’anno scolastico 2024/2025 e dell’acquisizione dell’attestazione della spesa complessiva per l’attività di trasporto riferita all’a.s. 2024/2025, effettuata entro dicembre 2024 da parte del Comune beneficiario, in misura almeno pari al contributo erogato.

I Comuni destinatari dei contributi