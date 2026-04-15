Forlì-Cesena, trasporto scolastico: dalla Provincia oltre 220mila euro, con particolare attenzione ai comuni montani

Il presidente della Provincia Enzo Lattuca con la consigliere con delega alla programmazione scolastica Milena Garavini
Il presidente della Provincia Enzo Lattuca con la consigliere con delega alla programmazione scolastica Milena Garavini

Ammonta a 222.755,27 euro il contributo complessivo assegnato dalla Provincia di Forlì-Cesena a Comuni, Unioni di Comuni e ASP del territorio per sostenere i servizi di trasporto scolastico nell’anno scolastico 2025/2026.

Le risorse provengono dalla Regione Emilia-Romagna e la distribuzione delle risorse è stata definita secondo criteri triennali condivisi con gli enti locali e approvati dalla Conferenza Provinciale di Coordinamento. I contributi coprono parzialmente le spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico.

Il calcolo è stato effettuato sulla base della spesa netta sostenuta dai Comuni, con percentuali differenziate per territori di pianura, collina e montagna. Particolare attenzione è stata riservata all’inclusione: il 10% dei fondi è destinato al trasporto degli studenti con disabilità, in linea con gli indirizzi regionali e provinciali 2025–2027.

Sono 23 i Comuni coinvolti. Tra i principali beneficiari: Mercato Saraceno con 43.642,82 euro, Predappio con 33.142,16 euro e Sogliano al Rubicone con 20.657,72 euro.

Così Milena Garavini, sindaco di Forlimpopoli e Consigliera provinciale delegata alla programmazione scolastica: “Il trasporto scolastico è un servizio essenziale per garantire il diritto allo studio e sostenere i territori più fragili. Con queste risorse affianchiamo concretamente i Comuni, con un’attenzione particolare alle aree montane e collinari.”

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