Forlì-Cesena, trasporto scolastico: dalla Provincia oltre 220mila euro, con particolare attenzione ai comuni montani

Ammonta a 222.755,27 euro il contributo complessivo assegnato dalla Provincia di Forlì-Cesena a Comuni, Unioni di Comuni e ASP del territorio per sostenere i servizi di trasporto scolastico nell’anno scolastico 2025/2026.

Le risorse provengono dalla Regione Emilia-Romagna e la distribuzione delle risorse è stata definita secondo criteri triennali condivisi con gli enti locali e approvati dalla Conferenza Provinciale di Coordinamento. I contributi coprono parzialmente le spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico.

Il calcolo è stato effettuato sulla base della spesa netta sostenuta dai Comuni, con percentuali differenziate per territori di pianura, collina e montagna. Particolare attenzione è stata riservata all’inclusione: il 10% dei fondi è destinato al trasporto degli studenti con disabilità, in linea con gli indirizzi regionali e provinciali 2025–2027.

Sono 23 i Comuni coinvolti. Tra i principali beneficiari: Mercato Saraceno con 43.642,82 euro, Predappio con 33.142,16 euro e Sogliano al Rubicone con 20.657,72 euro.

Così Milena Garavini, sindaco di Forlimpopoli e Consigliera provinciale delegata alla programmazione scolastica: “Il trasporto scolastico è un servizio essenziale per garantire il diritto allo studio e sostenere i territori più fragili. Con queste risorse affianchiamo concretamente i Comuni, con un’attenzione particolare alle aree montane e collinari.”