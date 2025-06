Forlì-Cesena, tagli ai fondi per le strade provinciali. Lattuca: “Pazienza finita, oltre al danno la beffa”

«La pazienza è finita: sulla questione dei tagli ai fondi destinati alla manutenzione delle strade provinciali oltre al danno dobbiamo subire anche la beffa. I tagli da parte del Governo ci sono stati eccome, invece la nostra capacità di spesa funziona benissimo». Enzo Lattuca, presidente della Provincia, risponde picche ai tagli del Governo e agli esponenti locali di Lega e Fratelli d’italia che avevano chiesto chiarimenti sulle spese della Provincia. Il danno secondo Lattuca è «la paralisi che ancora viviamo per quest’anno e le incognite che abbiamo per gli anni futuri rispetto ai finanziamenti che erano stati previsti e che sono stati, di notte, tolti alle Province. La beffa invece è quella di avere poi dai rappresentanti delle forze politiche della maggioranza di governo il rimbrotto, le polemiche, le speculazioni che da un lato negano il fatto che questi tagli siano effettivi, anche se presidenti di provincia del loro schieramento hanno denunciato con le stesse parole del sottoscritto. Quindi da un lato negano e poi accampano come giustificazione ai tagli, quella dell’incapacità di spesa delle Province che è falsa».