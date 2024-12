Forlì-Cesena, strade da ripristinare: interventi per oltre 65 milioni, ecco i 23 progetti approvati

Le progettazioni esecutive delle strade dovranno essere consegnate entro il 30 maggio 2025 e le direzioni operative dei cantieri partiranno a giugno 2025.

“Abbiamo approvato le progettazioni preliminari – commenta Enzo Lattuca Presidente della Provincia – fino al 2026 saremo concentrati nel mettere in sicurezza le strade finanziate dalle ordinanze 33 e 35. È una mole di lavoro importante: oltre 65 milioni di euro su circa 276 chilometri di strade. Abbiamo fatto un primo incontro con i sindaci a fine ottobre per condividere gli interventi nel loro complesso e a gennaio ci rivedremo, comune per comune, per entrare nel merito dei singoli progetti. Per mettere a terra tutti i cantieri abbiamo avviato una macchina complessa attraverso la ricerca di professionisti esterni e personale dipendente aggiuntivo e tra qualche settimana usciremo anche con la gara per la realizzazione degli interventi. In attesa dell’approvazione dei Piani Speciali - aggiunge Lattuca - accolgo con favore la scelta del neo presidente della Regione de Pascale di tenere per sé la delega alla ricostruzione e confido che venga nominato commissario per la ricostruzione da parte del Governo.”