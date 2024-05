Forlì-Cesena: scuole per l’infanzia, ecco i destinatari dei finanziamenti della Provincia

Servizi educativi per l’infanzia. La Provincia di Forlì-Cesena ha approvato l’assegnazione di complessivi 356.345 euro per finanziare 17 interventi di qualificazione destinati alle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli enti locali, per 112.349,65 euro, 2 interventi di miglioramento complessivo delle scuole dell’infanzia paritarie private, per 193.149 euro e 2 interventi a sostegno di figure di coordinamento pedagogico 50.846,46 euro. I finanziamenti riguardano Forlì, Cesena, Cesenatico, Civitella, Bagno di Romagna, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano, Modigliana, Predappio, San Mauro Pascoli, Savignano e Sogliano.